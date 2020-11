'A Criança Zombie' marca regresso do 'Encontro com o cinema’ na Ponta do Sol

'A Criança Zombie', de Bertrand Bonello, é o filme que se segue na iniciativa ‘Encontro com o Cinema’, esta sexta-feira, 27 de Novembro, às 21h30, no Centro Cultural John dos Passos.

A longa-metragem narra a história de um homem que regressa dos mortos para trabalhar no mundo impiedoso das plantações de cana de açúcar, no Haiti, 1962.

A trama gira em torno de um homem cinquenta e cinco anos depois, um segredo de família confidenciado por uma jovem rapariga de ascendência haitiana aos seus colegas um segredo de família e as graves consequências deste acto.

"Uma história de terror contemporânea, baseada na realidade muito concreta do colonialismo francês no Haiti, a sua narrativa despoleta uma reflexão sobre racismo, imperialismo e memória cultural".

As sessões têm um custo de três euros para o público em geral e de 1,50 euro para estudantes e reformados. As reservas podem ser efectuadas através de e-mail ([email protected]) ou inscrição através do formulário on-line:

Encontro com o cinema: A Criança Zombie Sexta-feira, 27 de Novembro de 2020 Centro Cultural John dos Passos 21:30

A iniciativa 'Encontro com o cinema’ resulta de uma parceria entre Município da Ponta do Sol, a Associação Travessias Culturais, Direcção Regional de Cultura e a Estalagem da Ponta do Sol e visa desenvolver um projecto de carácter didáctico-cultural na área do cinema, proporcionando à população o acesso a cinematografias paralelas e alternativas aos comuns circuitos comerciais.