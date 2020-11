De acordo com o Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), registou-se a diminuição da dívida total do SERAM em cerca de 84 milhões de euros (-6,7%).

Além disso, registou-se uma diminuição do passivo do SERAM em cerca de 228 milhões de euros (-12,3%).

No que concerne à situação líquida do SERAM, houve um aumento em cerca de 189 milhões de euros (+28,6%).

O Relatório Trimestral do SERAM, relativo ao 3.º trimestre de 2020, já se encontra disponível para consulta no Portal da Vice-Presidência do Governo Regional.

No Relatório são publicadas as contas trimestrais do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo anterior.