Prisão preventiva para idoso suspeito de pornografia com menores

O homem de 70 anos que foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita do crime de pornografia de menores agravado vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O arguido, natural da Alemanha, foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, entre as 16h e as 20h30, onde ficou indiciado pela prática de dois crimes de pornografia de menores agravado.