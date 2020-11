PSD afirma que Região tem aposta clara no combate à violência doméstica

O Grupo Parlamentar do PSD destaca que as ‘Políticas de Combate à Violência Doméstica’ na Região são do “melhor do que se faz no país”, conforme foi referido pela coordenadora da equipa de apoio às vítimas de violência doméstica, Teresa Carvalho, numa audição parlamentar, requerida pelo PSD, sobre esta temática, no âmbito da Comissão de Saúde e Assuntos Sociais, da Assembleia Legislativa da Madeira.

Os deputados social-democratas congratulam-se com a boa execução do Plano Regional contra a Violência Doméstica e com o empenhamento de todos, que permitiu uma taxa de execução na ordem dos 75%.

O Grupo Parlamentar do PSD enalte o trabalho que tem vindo a ser realizado tanto ao nível da sensibilização e prevenção, como na proteção à vítima a até mesmo em termos de ações terapêuticas junto do agressor. Um trabalho exaustivo que foi descrito ao pormenor nesta audição e que, segundo a deputada Rubina Leal, só poderá dar resultados com o trabalho em parceria, lembrando que a carta de compromissos para o próximo Plano Regional contra a Violência Doméstica (2021- 2025), passa a envolver 19 entidades públicas e privadas, sendo alargada a rede de parceiros.

A deputada sublinha ainda a importância de se apostar nas tecnologias de apoio à distância como uma das formas de proteção e segurança da vítima.