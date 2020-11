PSD apresenta voto de solidariedade com as mulheres vítimas de violência

No âmbito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala a 25 de Novembro, o Grupo Parlamentar do PSD entregou um voto de solidariedade com as mulheres vítimas de violência, "louvando o esforço de todos os que se pautam pela promoção de uma mudança de atitude social face a esta temática, apostando na protecção e capacitação das vítimas e reconhecendo a responsabilidade coletiva na sensibilização e denúncia".

Os social-democratas observam que, "de acordo com o Observatório das Mulheres Assassinadas, até Agosto, foram mortas, no nosso país, 10 mulheres em contexto de violência doméstica" e "registaram-se, também, 25 tentativas de assassinato em contexto de intimidade".

"Na Região Autónoma da Madeira, em particular, o combate à violência doméstica continua a ser um objetivo prioritário das políticas sociais do Governo Regional", vinca o grupo Grupo Parlamentar do PSD, dando como exemplo o II Plano Regional Contra a Violência Doméstica, "que continua a incidir sobre três eixos fulcrais para combater esta problemática: informar, sensibilizar e educar; proteger as vítimas e prevenir a vitimação secundária e qualificar os profissionais".

Com efeito, referem que "a avaliação do II Plano Regional Contra a Violência Doméstica está na fase final, não prejudicando as suas ações e medidas em 2020, mas sim, potenciando o desenvolvimento da acção do próximo Plano Regional".