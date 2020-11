Banda Municipal de Santa Cruz não celebra 1 de Dezembro pela primeira vez em 96 anos

A Banda Municipal de Santa Cruz cancelou a celebração do dia 1 de Dezembro, Dia da Restauração da Independência de Portugal. É a primeira vez em 96 anos que esta data não é comemorada pela banda.

É na sequência das orientações e diretrizes emanadas das entidades governamentais competentes em matéria de Saúde que é cancelada a encenação histórica em frente à Câmara Municipal e o convívio na praça Padre Gabriel Olavo Garcês. A Banda Municipal habitualmente sai da Casa da Cultura de Santa Cruz, na denominada Alvorada, passando por vários pontos da cidade, sempre a tocar.

Contudo, no dia 8 de Dezembro esta filarmónica assinalará o seu 133.º aniversário, com uma eucaristia solene na Igreja Matriz, pelas 11 horas, animada e cantada pelos elementos da Banda.

Já a 12 de Dezembro, respeitando e cumprindo todas as orientações das entidades de saúde, a instituição realizará o seu Concerto de Aniversário, no Hotel Vila Galé – Sala Ericeira, destinado a toda a população, mas com um número de entradas muito limitado e ainda por definir de acordo com a evolução da situação pandémica.