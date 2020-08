Casa de Saúde São João de Deus celebra 96 anos amanhã

A Casa de Saúde S. João de Deus - Funchal comemora amanhã, dia 10 de Agosto, 96 anos desde a inauguração oficial, em 1924, e 98 anos de presença dos Irmãos S. João de Deus presença na Madeira, na área da saúde mental e psiquiatria.

A data será assinalada no próprio dia junto das pessoas actualmente assistidas pela instituição e colaboradores e, no dia seguinte (11 de Agosto), decorrerão as comemorações mais voltadas para o exterior.

"Por razões da situação pandémica actual, as comemorações serão moderadas, observando-se as recomendações emanadas pelas autoridades regionais de saúde da Madeira", refere a instituição em comunicado de imprensa.

Assim, na terça-feira, pelas 11 horas, realiza-se uma celebração eucarística, que será presidida por D. Nuno Brás, Bispo da Diocese do Funchal, para a família hospitaleira.

Para destacar a data estará, ainda, patente na Casa de Saúde uma exposição de fotografias designada de 'Memórias', com imagens das comunidades pioneiras dos Irmãos deste estabelecimento de saúde.

Sobre a instituição:

A Casa de Saúde S. João de Deus - Funchal, Estabelecimento de Saúde na área da Psiquiatria, Saúde Mental, Dependências e Reabilitação Psicossocial, situada nos arredores da cidade do Funchal, foi inaugurada oficialmente em Agosto de 1924. Assiste todas as pessoas do sexo masculino da RAM e outras que se encontrem a residir temporariamente, ou de visita. Assiste também pessoas do sexo feminino no Centro de Recuperação Alcoologia S. Ricardo Pampuri.



O seu quadro de pessoal é composto por cerca de 150 colaboradores, entre técnicos e não técnicos.



Dispõe de 270 camas, distribuídas por várias unidades: Unidade de Agudos, Centro de Recuperação de Alcoologia, quatro Unidades de Reabilitação Psicossocial, quatro Unidades de evolução prolongada e uma Unidade de Psicogeriatria. Possui ainda na comunidade, uma Residência Autónoma de Saúde Mental, com capacidade para seis clientes.



Neste estabelecimento de saúde, desenvolvem-se múltiplas intervenções no âmbito da Prevenção/Promoção, Tratamento e Reabilitação de pessoas portadoras de doença mental.