"Pedaços de esperança" de José Luís Rodrigues

Decorreu esta tarde, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o lançamento do livro de José Luís Rodrigues, 'Pedaços de Esperança'.

Um livro que surge como um grito de alerta diante do mundo e no contexto em que vivemos, carregado de desesperança, particularmente por causa da covid-19.

A pandemia do coronavírus que marca o tempo e o modo de vida de todos nós precisa de esperança e este livro procura da resposta a essa necessidade.

O evento contou com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás e a apresentação da obra esteve a cargo dos professores da Universidade da Madeira, Luísa Paolinelli e Nelson Veríssimo.