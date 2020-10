José Manuel Rodrigues visita AFARAM

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visita sexta-feira, 30 de Outubro, pelas 11h30, a AFARAM — Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que presta apoio a pessoas portadoras de formas graves e persistentes de doença mental, tais como a esquizofrenia, a doença bipolar e outras situações de gravidade semelhante.

A visita insere-se no projecto ‘Parlamento Mais Perto Social’, que tem por objetivo valorizar e dar a conhecer o trabalho das instituições particulares e públicas de solidariedade social.

A AFARAM nasceu no início de 2001, mas arrancou com as actividade em Março de 2004. Actualmente dá apoio a 40 pessoas, 30 das quais a residir em casas da instituição. Além do projecto residencial, a instituição tem um Fórum Sócio-Ocupacional, de dia, e um projecto agrícola vocacionado para os utentes que gostam de trabalhar a terra, no âmbito da reabilitação psicossocial de pessoas portadoras de doença mental.

Ainda no âmbito da inserção social, a AFARAM desenvolve um programa de ‘Emprego Protegido’ através de formações, como o curso de costura, para incentivar os utentes a promoveram a venda dos produtos que confeccionam.