CMF celebra centenário do nascimento do historiador Joel Serrão

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai celebrar, no próximo dia 26 de Novembro, pelas 17h00, na Biblioteca Municipal do Funchal, o centenário do nascimento do historiador Joel Serrão.

A iniciativa inclui uma conversa sobre a vida e obra deste ilustre funchalense, moderada pela cereadora com o pelouro da Cultura na autarquia, Madalena Nunes, e a inauguração de uma exposição e da Sala Joel Serrão, onde ficará instalada a sua biblioteca pessoal.

Joel Serrão nasceu em Santo António, no Funchal, e era docente por vocação e investigador por paixão. Passou quase toda a sua vida em Portugal continental, onde legou para a posteridade uma vasta obra, sobretudo no campo da História e da Literatura.

Os historiadores Nelson Veríssimo e Paulo Rodrigues, da Universidade da Madeira, e Mariana Guimarães, neta de Joel Serrão, em representação da família, dão início às celebrações com uma conversa sobre os principais aspetos da vida e obra do antigo Diretor do Centro de Estudos de História do Atlântico.

Pelas 18 horas, no hall de entrada da Biblioteca Municipal, tem lugar a abertura da exposição alusiva à vida de Joel Serrão, que ficará patente até ao dia 6 de Dezembro. Segue-se a inauguração da Sala Joel Serrão onde ficará patente ao público a sua vasta biblioteca pessoal, que foi cedida por sua vontade expressa, após a sua morte, à Biblioteca Municipal do Funchal. Nesta sala será ainda descerrada uma pintura do historiador Joel Serrão, que foi encomendada pela Câmara Municipal do Funchal ao artista Henrique Leal.

Devido à actual situação de pandemia e das limitações impostas para os eventos culturais, esta comemoração está limitada a 20 pessoas, sendo os ingressos feitos mediante convite.

A conversa será transmitida em directo através das páginas do Facebook da CMF e da Biblioteca Municipal do Funchal.