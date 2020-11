CDS defende menos impostos e mais apoio social em Câmara de Lobos

Depois de ter participado no debate do Orçamento e Plano de Actividades do Município de Câmara de Lobos para 2021, o Vereador Amílcar Figueira diz que este não é o orçamento do CDS, embora reconheça que tem boas medidas, algumas defendidas pelo seu partido.

No entanto, considera que não está adaptado à actual conjuntura em que se vive e se não fosse a crise, provocada pela pandemia, este orçamento “mereceria outro sentido de voto” por parte do vereador do CDS.

“Os Camara-Lobenses, que sempre contribuíram com os seus impostos para a economia municipal, não podem ser vistos apenas como contribuintes”, refere Amílcar Figueira, salientando que “é mais do que justo que a autarquia ajude quem, até agora, sempre contribuiu com os seus impostos para o orçamento municipal e a economia do concelho”.

Segundo o vereador, o volume de impostos directos, arrecadados pelo município este ano, rondam os 3 milhões de euros e “justificava-se uma baixa nestes impostos, nomeadamente o IMI e o IRS”, defende o centrista que gostaria de ver um maior reforço nas áreas sociais, bem como uma ajuda à economia local e aos empresários.