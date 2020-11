Antigo matadouro do Funchal dá lugar infraestrutura cultural

O antigo matadouro do Funchal está a ser transformado num polo cultural através de um projecto de regeneração urbana que vem dotar aquele espaço de criatividade, cultura e empreendedorismo.

A intervenção arrancou há quatro meses e mereceu agora a visita de Rúben Abreu.

O vereador da CMF destacou este “este espaço histórico da cidade” que fará uma ponte entre o passado e o futuro, a partir da Reabilitação Urbana.

A recuperação do edifício compreende três grandes áreas: uma incubadora de microempresas de indústrias criativas, um espaço de performance artística e exposições e, finalmente, ateliers e oficinas de restauro e design de equipamentos, num investimento autárquico que ascende aos 4 milhões de euros e tem um prazo de execução previsto de 18 meses.

Rúben Abreu enalteceu “a ambição e o alcance” deste enorme projecto para a cidade, que assenta na histórica ideia de reabilitar o Matadouro. Considera que foi graças ao trabalho realizado ao longo dos últimos anos que o projecto ganhou uma visão e um propósito claros, e que foi possível coloca-lo finalmente no terreno.

“Tal como tem sido apanágio da nossa governação, nada acontece por acaso. Este é mais um compromisso cumprido do catual Executivo liderado pelo Presidente Miguel Silva Gouveia, que nos orgulha a todos e engrandece a cidade”, acrescentou.

Rúben Abreu conclui que a reabilitação do antigo Matadouro do Funchal tem todas as condições para se constituir como uma “alavanca para a dinamização económica de toda a zona comercial e industrial da Ribeira de João Gomes”, já que é uma obra que vai ajudar a criar emprego durante a crise, e que vai ajudar “todos aqueles que aqui venham a desenvolver o seu trabalho depois da crise”, além da mais-valia que representará para todos os madeirenses que poderão desfrutar de uma infraestrutura cultural “ao nível das melhores cidades europeias”.