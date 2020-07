Queda na remodelação do Matadouro do Funchal fere homem

Segundo uma nota dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pelas 15h20, foram chamados às instalações vizinhas do antigo Matadouro do Funchal para acudir um Individuo do sexo masculino, de 47 anos que dera uma queda de uma altura de cerca de 5 metros.

O homem será trabalhador nas obras de remodelação do antigo Matadouro, cuja dona é a CMF, que foram iniciadas há precisamente duas semanas.

A EMIR esteve no local e acompanhou o indivíduo ao hospital, tendo o mesmo sido imobilizado, frisa a nota.