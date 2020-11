Filas na estrada começaram hoje mais cedo

Começaram hoje mais cedo as filas de trânsito, com a chuva e o piso molhado a levar os condutores a abandar na estrada. Os locais são os do costume, junto à escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, na Rua da Ribeira de João Gomes e Visconde Anadia, particularmente no cruzamento junto à João de Deus, e na 5 de Outubro, que também já começa a engarrafar.

Na via rápida, para já não há acidentes, apenas demoras no nó de acesso à Pena, na descida para os Viveiros e igualmente mais à frente na saída para Santo António e na entrada nesta zona em direcção ao Funchal. As entradas na via rápida em São Martinho e a subida de Santa Rita estão no laranja.