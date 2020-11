Poucas filas na estrada

É sexta-feira, habitualmente contaria com maior afluência e um pouco mais de trânsito na estrada, mas não há grandes complicações, a ver pelo Google Maps. A esta hora as habituais artérias mais sensíveis começam a apresentar algumas paragens, a Oeste no acesso à via-rápida em São Martinho e em Santo António na saída há alguma pressão. Nos Viveiros há também possíveis demoras.

A descida Junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, e o nó de saída em direcção ao Campo da Barca estão bastante procurados, assim como na entrada para a VR1 junto à Boa Nova, nada de novo aqui. De resto, a circulação na via-rápida não apresenta maiores transtornos.

No centro, há congestionamento promovido pelas obras da Ribeira de João Gomes a condicionarem ainda o trânsito, menos do que há umas semanas.