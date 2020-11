SESARAM recebeu hoje mais 7 mil vacinas para a gripe

O SESARAM recebeu 7.249 vacinas para a gripe, esta quarta-feira, número que corresponde às 15 mil vacinas que estavam programadas para entrega no final do mês de Novembro. Com esta remessa, a Madeira acusou a recepção - até ao momento - de 47. 681 vacinas desde o início da campanha de vacinação contra a gripe.

Em nota enviada à redacção, o Serviço Regional de Saúde salienta que a entrega das vacinas na Região "vai ao encontro da calendarização previamente assumida com os fornecedores", inclusivamente esta entrega, que corresponde a uma antecipação da data previamente acordada.

A campanha de vacinação contra a gripe iniciou-se no dia 28 de Setembro e desde então já foi possível vacinar mais de 41 mil pessoas, na sua maioria grupos prioritários. A campanha de vacinação contra a gripe é um investimento do Governo regional na ordem dos 460 mil euros.