Sara Cerdas pede ao Conselho Europeu especial atenção às Regiões Ultraperiféricas

Sara Cerdas alerta para a necessidade de “um compromisso entre o Conselho Europeu e os cidadãos Europeus”, que salvaguarde o “interesse das partes, nomeadamente as regiões mais vulneráveis, como as Regiões Ultraperiféricas”.

As declarações da eurodeputada madeirense surgem à margem do debate, que ocorreu nesta manhã de 25 de Novembro no Parlamento Europeu, sobre a preparação da próxima reunião do Conselho da União Europeia agendada para os dias 10 e 11 de Dezembro.

Sara Cerdas defende que “é fundamental que este Conselho seja assertivo nas suas decisões e nas respostas aos cidadãos”, não só "em matéria de coordenação, no âmbito da pandemia covid-19", mas também na "urgência de uma resposta robusta em termos económicos".

“É necessário que se tome uma decisão nas respostas económicas e mecanismos financeiros para os cidadãos europeus, tanto pelo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, como pelo Plano de Recuperação - Next Generation EU”.

A socialista reitera que “as Regiões Ultraperiféricas mais do que nunca precisam de um relançamento da sua economia, salvaguarda de postos de trabalho e apoio a setores fundamentais e estratégicos que foram gravemente afectados pela pandemia” e, neste sentido propõe que se "desbloqueie os diferentes instrumentos financeiros para ultrapassar os actuais constrangimentos".

Para o próximo Conselho Europeu estão também agendadas discussões sobre o combate às alterações climáticas. Sobre esta matéria, a eurodeputada defende que a transição ecológica “não deve deixar ninguém para trás” e alerta para a necessidade de um "equilíbrio entre a resposta aos efeitos da crise provocada pela pandemia covid-19 e os objetivos da União Europeia em matéria de clima". Deixa, neste sentido, um alerta para “as populações no processo de transição”, em específico “para a vulnerabilidade das RUP”, que "não devem ser esquecidas".