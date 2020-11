Ivo Vieira sofre quarta derrota seguida na Arábia Saudita

O Al Wedha perdeu ontem fora por 1-0 com o Al Taawon, somando a quarta derrota consecutiva na Liga saudita de futebol, um desempenho que coloca a formação treinada pelo português Ivo Vieira em lugar de despromoção.

O avançado senegalês Abdoulaye Sane marcou o único golo do jogo, aos 72 minutos, apenas dois minutos depois de ter sido lançado em campo, e o marcador não mexeu mais até ao apito final do árbitro.

O Al Wedha jogou praticamente toda a segunda parte com menos um homem, já que o defesa saudita Hamad al Jayzani foi expulso aos 52 minutos.

O extremo português Hernâni, que atua no Al Wedha por empréstimo dos espanhóis do Levante, atuou durante toda a partida, mas não conseguiu contribuir para evitar novo desaire dos comandados de Ivo Vieira, que seguem na 14.ª posição, com os mesmos três pontos do Al Nassr, de Rui Vitória.

Por seu turno, o Al Taawon, orientado pelo técnico francês Patrice Carteron, segue agora na sétima posição com oito pontos.