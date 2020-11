4.ª Corrida dos Homens alerta para cancro da próstata

No âmbito do Novembro Azul, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro organiza, em parceria com a Associação de Atletismo da RAM, a 4.ª corrida dos Homens entre os dias 9 e 30 de Novembro.

Trata-se de uma corrida virtual solidária, onde cada um faz o seu percurso e a sua distância, como forma de alertar e sensibilizar para a causa oncológica, a prevenção do cancro da próstata e apoiar, em simultâneo, a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A inscrição tem um custo de 3€ (inscrição simples) ou 5€ (inclui t-shirt) e pode ser feita até 30 de Novembro na plataforma

https://lap2go.com/pt/event/corrida-dos-homens-madeira-2020

As t-shirts e o merchansiding alusivos à campanha encontram-se disponíveis para venda na Sede do NRM-LPCC, na Casa da Liga do Hospital, e nas suas Delegações (Machico, Ribeira Brava e Porto Santo).

Esta corrida é aberta a toda a população sem restrições de idade, podendo ser feita a correr ou a caminhar. O participante escolhe a sua distância e a corrida deverá ser realizada durante o mês de Novembro, sendo uma iniciativa de cariz solidário, com o objetivo de apoiar a Liga Portuguesa Contra o Cancro.