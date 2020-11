Há 20 anos, Conceição Estudante mudava "saúde de alto a baixo"

Em 2000, Conceição Estudante, a nova secretária regional dos Assuntos Sociais, anunciava uma mudança total na área da saúde. O Centro Hospitalar do Funchal, o Centro Regional de Saúde e a Segurança Social iam ter novos responsáveis.

A 23 de Novembro daquele ano era também notícia os constrangimentos no aeroporto da Madeira. Greve, mau tempo e um acidente estavam a exasperar os passageiros.

Também nesta data, o PCP na Madeira preparava a participação no XVI congresso nacional do partido que teria lugar em Dezembro. Leonel Freitas, dirigente do partido, anunciava que 10 delegados madeirenses iam ao evento.