Sessão de demonstração de ruídos no RG3

No âmbito das actividades de formação do Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, que recentemente juraram Bandeira, o Regimento de Guarnição n.º3 (RG3) irá realizar, a 24 de Novembro, entre as 20 e as 22 horas, uma sessão de demonstração de ruídos.

A sessão irá incluir disparos com diversas armas e rebentamentos.

As actividades decorrerão na carreira de tiro e no campo de futebol do RG3, em São Martinho.