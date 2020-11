BE pede aos trabalhadores que resistam a exigências de solidariedade motivadas pela pandemia

O Bloco de Esquerda - Madeira (BE-M), esteve este sábado, junto à Praça do Peixe, no Mercado dos Lavradores, para deixar um alerta aos trabalhadores sobre as "responsabilidades" que lhe são pedidas em tempo de pandemia.

"Os trabalhadores e as suas organizações são pressionados a cederem nos direitos e nas remunerações, a pretexto da crise, para salvaguardar os postos de trabalho", afirmou na ocasião Paulino Ascenção, apontando que "tudo o que cederem dificilmente será recuperado após a crise".

Esta solidariedade que é agora exigida aos trabalhadores "não encontra reciprocidade dos patrões nos tempos da fartura", lembra o bloquista e pede aos trabalhadores que "resistam" a essas exigências.