Mais de 3.500 acidentes de trabalho em 2018 na Madeira

Mais de 3.500 acidentes de trabalho ocorreram na Madeira em 2018, reflectindo um ligeiro aumento face ao ano anterior, de acordo com os dados fornecidos à Direcção Regional de Estatística pela Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva.

No total, foram registados 3.545 acidentes de trabalho na Região Autónoma da Madeira (RAM) em 2018, mais 0,3% (+9 acidentes) do que em 2017. Daqueles acidentes, há a registar 1 acidente de trabalho mortal, menos 2 que no ano anterior.

Os sectores do ‘Alojamento, restauração e similares’ foram os palcos onde ocorreu maior número de acidentes laborais (19,6% do total), seguindo-se o da Construção com 18,9%. O Comércio por grosso e a retalho e a reparação de veículos automóveis e motociclos” (13,5%) fecham o grupo dos sectores nos quais se concentrou o maior número de acidentes em 2018.

Em contrapartida, as ‘Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas’ foi o que registou, em valor absoluto, a maior diminuição, menos 65 acidentes (-35,3% do que em 2017), destacando-se este sector por corresponderam a apenas 3,4% do total de sinistros laborais.

Maioria das vítimas são homens: 68%

Por sexo e grupos etários, observa-se que, em 2018, a maioria dos acidentes ocorreu com homens (68,3%) e nas pessoas com 35 e 54 anos de idade (54,9%). Nos grupos profissionais, os ‘Trabalhadores qualificados da construção e similares, excepto electricista’ (746 acidentes, 21,0%) e ‘Trabalhadores dos serviços pessoais’ (358 acidentes, 10,1%) foram os que registaram maior número de sinistrados em 2018.

23% dos acidentes ocorreram em zona industrial

No que respeita ao tipo de local do acidente, 22,7% dos acidentes ocorreram em ‘Zona industrial’ (805 acidentes) e 14,2% em ‘Local de actividade terciária, escritório, entretenimento, diversos’ (503 acidentes). A origem da maioria dos acidentes foi o ‘Movimento do corpo sujeito a constrangimento físico’ (24,9% do total de acidentes).

Os principais acontecimentos geradores directos da lesão dos sinistrados foram ‘Constrangimento físico do corpo, constrangimento psíquico’ (18,1%) e ‘Esmagamento em movimento vertical ou horizontal sobre/contra objecto imóvel’ (11,8%).

Quanto às consequências dos acidentes, constata-se que as ‘Feridas e lesões superficiais’ e as ‘Deslocações, entorses e distensões’ foram as lesões que mais se evidenciaram, cujo peso no total, em 2018, fixou-se em 35,3% e 29,4%, respectivamente. Mais de metade dos acidentes atingiram as “Extremidades superiores” ou as “Extremidades inferiores” (30,0% e 23,2%, respectivamente).

30% dos acidentes não implicou faltas ao trabalho

Relativamente ao número de dias de ausência do trabalho, é de referir que 29,9% dos acidentes não mortais não implicaram qualquer ausência ao trabalho. Entre os restantes, destaca-se o intervalo 7 a 13 dias de ausência para 17,1% do total de acidentes não mortais.

Construção domina baixas: mais de 20 mil dias

O maior número de dias de trabalho perdidos por motivo de acidente de trabalho ocorreu no sector da ‘Construção’ (21.740 dias, 23,2% do total de dias perdidos).