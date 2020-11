Guterres insta Presidente da Costa do Marfim a dialogar com a oposição

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, convidou ontem o Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, para um diálogo com a oposição para acabar com os conflitos decorrentes das presidenciais.

"Sinto-me encorajado pelos seus esforços para iniciar um diálogo franco e inclusivo que conduza ao apaziguamento e reconciliação" da Costa do Marfim, explicitou Guterres, através de uma mensagem transmitida à agência France-Presse (AFP).

O "recente encontro" com o antigo Presidente, Henri Konan Bédie, é uma iniciativa que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) espera que seja estendida "a outros atores políticos", de modo a assegurar "a consolidação da paz" no país.

A violência relacionada com as eleições presidenciais de 31 de outubro provocou a morte a pelo menos 85 pessoas e deixou 500 feridas desde agosto, dá conta um relatório divulgado.

Contudo, um encontro que decorreu em 11 de novembro fez cair significativamente a tensão no território, por causa da perspetiva de paz resultante desta reunião.

Alassane Ouattara foi reeleito para um polémico terceiro mandato, apesar do boicote das eleições pela oposição, que considerou que era "desobediência civil" e, por essa razão, proclamou um "Conselho Nacional de Transição" para substituir o chefe de Estado marfinense.

A Justiça da Costa do Marfim iniciou, entretanto, vários processos contra líderes da oposição, que resultaram na detenção de alguns.

A oposição reivindica "atos de apaziguamento" do Governo antes de aceitar qualquer diálogo político com vista à resolução desta crise.