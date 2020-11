Costa do Marfim destaca tropas para prevenir ataque no norte do país

As forças armadas da Costa do Marfim foram mobilizadas para perto da fronteira, a norte com o Mali, devido aos receios de uma forte presença de rebeldes, noticiaram hoje fontes locais citadas por agências internacionais.

"As autoridades malianas informaram as autoridades da Costa do Marfim que os 'jihadistas' infiltraram-se na cidade de Tengrela e estão prontos a agir", disse uma fonte de segurança em Tengrela, citado pela agência de notícias France-Presse.

Muitos soldados fortemente armadas têm sido destacados para dentro e para os arredores da cidade, enquanto as patrulhas entram e saem frequentemente da cidade perto da fronteira com o Mali, e há um avião militar a sobrevoar a área, de acordo com várias testemunhas na cidade, a 900 quilómetros a norte da capital, Abidjan.

"Os militares foram informados da ameaça de um ataque 'jihadista' e, por isso, estão aqui, mas a nível da autarquia não posso dizer mais nada", afirmou o presidente da câmara, Cyrille Ambroise Diomandé.

A Costa do Marfim foi poupada nos últimos anos aos ataques dos rebeldes, que têm atingido de forma significativa os países vizinhos Burkina Faso, Mali e Níger, mas sofreu um ataque surpresa em Kafolo, no norte, em junho, no qual morreram 14 soldados, naquele que foi o segundo ataque desde 2016.