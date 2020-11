Moto furtada de madrugada no Funchal

Uma moto, de marca Honda PCX 125, com a matrícula 88-SP-35, foi furtada esta madrugada quando se encontrava estacionada no Caminho da Achada, perto do ginásio 24/7, no Funchal.

A proprietária referiu que deixou o veículo ali parado por volta das 22 horas de ontem e que quando passou por lá à 1 hora da manhã a moto já lá não estava.

A lesada pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro da moto para contactar a Polícia de Segurança Pública, onde já apresentou queixa.

“Infelizmente, a onda de assaltos continua, estejam atentos a qualquer venda de peças suspeita”, alertou, referindo que a sua moto tem caixa e só tem um espelho.