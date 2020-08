Pedro Fino visitou obras na Ribeira da Janela

O secretário regional de Equipamentos e Infrae-struturas, Pedro Fino, realizou esta quarta-feira uma visita de trabalho ao concelho do Porto Moniz, nomeadamente à freguesia da Ribeira da Janela.

Na ocasião, verificou os trabalhos de asfaltagem de algumas vias e de consolidação de um talude naquela freguesia, de forma a conferir mais segurança à população.

Nesta visita contou com a presença do deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, Valter Correia.