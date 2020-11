CDS apresenta voto de pesar pelo falecimento da Juíza Laura Silva

O CDS apresentou hoje, no Parlamento regional, um voto de pesar pelo falecimento da Juíza Laura Tavares da Silva, Presidente da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

Numa nota enviada à redacção, o CDS recorda o percurso de Laura Maria de Jesus Tavares da Silva, natural de Moçambique, Vila Pery, onde nasceu a 10 de Junho de 1952. Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tinha pela frente uma carreira que se avizinhava de sucesso.

Em 1999, foi Procuradora da República Coordenadora no Círculo Judicial de Ponta Delgada, nos Açores, região onde permaneceu até 2014, exercendo vários cargos de enorme relevância e responsabilidade, sendo o último, o de Procuradora Geral Adjunta na Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, em Ponta Delgada e, em acumulação com esse cargo era, também, Auditora Jurídica do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores.

Durante todo o seu percurso profissional, a magistrada passou por inúmeras funções, participando como oradora em conferências e colóquios sobre temáticas da área criminal.

Em 2014, Laura Tavares da Silva, ruma à Região Autónoma da Madeira para exercer funções como Juíza Conselheira do Tribunal de Contas, na Secção Regional da Madeira, cargo que ocupou desde o dia 19 de Maio.

Reconhecida e admirada por todos, pela sua elevada competência técnica e a sua enorme sensibilidade pessoal, prestou altos serviços à Madeira e exerceu o cargo de responsável do Tribunal de Contas na Região Autónoma da Madeira de forma exímia, cargo esse considerado de enorme complexidade e que requeria uma grande dedicação e exigência por parte da magistrada.

“A Assembleia Legislativa da Madeira, legítima representante dos povos da Madeira e Porto Santo, expressa o seu mais profundo pesar pela morte da Senhora Juíza Laura Tavares da Silva, Presidente da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, uma defensora da justiça, sempre no escrupuloso cumprimento da lei, e expressa as mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos”, refere nota do CDS.