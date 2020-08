PS apresenta voto de pesar pelo falecimento de Juvenal Garcês

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá apresentar, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de pesar pelo falecimento do actor e encenador Juvenal Garcês, que morreu na madrugada de 4 de Agosto, aos 59 anos.

Numa nota dirigida à imprensa, os socialistas destacam os "diversos sucessos ao longo do seu percurso profissional".

A deputada Olga Fernandes considera que "a cultura portuguesa fica mais pobre com o seu desaparecimento" e enaltece "toda a sua dedicação e profissionalismo" à área cultural, em particular ao teatro.

Neste âmbito, destaca-se o facto de ter fundado, juntamente com Mário Viegas, a Companhia Teatral do Chiado.

O percurso de Juvenal Garcês como ator iniciou-se em 1977, numa encenação do 'Auto da Barca do Inferno', de Gil Vicente, pelo Grupo Experimental de Teatro do Funchal. Seguiu depois para Lisboa e chegou a pisar palcos além-fronteiras, nomeadamente em Macau e na China.

Aos 34 anos, após a morte de Mário Viegas, encenou a sua primeira peça, intitulada “Dá Raiva Olhar para Trás, de John Osborne.

Ao longo da sua carreira, encenou peças baseadas nos textos de grandes nomes, tais como Shakespeare, Samuel Beckett, Richard Harris, August Strindberg, Henrik Ibsen, entre outros. Trabalhou também com Filipe la Féria em espetáculos na Casa da Comédia.

Os sucessos das suas peças mereceram o êxito da crítica, tendo feito brilhar muitos dos artistas que com ele trabalharam", recorda o PS.

"Permanecem entre nós a sua obra imaterial, a sua dedicação e empenho ao teatro enquanto actor e encenador", afirma a deputada Olga Fernandes.

À família o PS endereça "as mais sentidas condolências".