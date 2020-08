Idalino Vasconcelos oferece-se para ser guia de Marcelo

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo tirou férias nesta altura de propósito para poder estar com o Chefe de Estado na visita que Marcelo inicia amanhã à Ilha Dourada, para três dias de férias.

Apesar de não haver qualquer agenda oficial acertada com a Presidência da República, Idalino Vasconcelos já se disponibilizou para dar toda a colaboração necessária.

O autarca, guia-intérprete de profissão, até já se ofereceu para nessa qualidade acompanhar o ‘turista’ Marcelo Rebelo de Sousa num passeio pela ilha.

Esta semana tirei férias para estar à disposição do Sr. Presidente da República. A minha profissão é guia-intérprete. Não há profissão de presidente de câmara, nem de presidente de junta, nem de presidente da Assembleia, nem de deputado, esses são cargos políticos. A profissão que eu tenho e que abraço até hoje é de guia-intérprete. Se o presidente quiser, estarei na disponibilidade de ser seu guia para o acompanhar num passeio pela ilha. Sei que o presidente vai querer uma férias tranquilas, mas terei imenso gosto fazer esse trabalho. É uma grande honra". Presidente da Câmara do Porto Santo em declarações à TSF-M.

Num ano em que a pandemia está a afectar particularmente o sector do turismo, o presidente da República pretende com esta visita sensibilizar os portugueses a fazerem férias cá dentro. São três dias para mergulhos, sol e repouso no extenso areal dourado.

Idalino Vasconcelos acredita que Marcelo Rebelo de Sousa vai ajudar a promover a ilha que depende muito do turismo. Um destino que, garante, é “seguro e limpo” sem um único caso activo de covid. “ Esta ilha precisa de um impulso e a visita do Presidente da República é uma sinal de ânimo e de coragem. Temos a melhor praia do mundo, de areia fina dourada, com uma temperatura de água que mais ninguém tem, a mínima são 18 graus e a máxima são 26 e penso que é um lugar muito bom para o Sr. Presidente ou qualquer outra pessoa passar férias no Porto Santo”.

O autarca referiu que até agora os madeirenses tem sido os melhores clientes na dinamização da economia local, sublinhando que cerca de 40% das casas de férias do Porto Santo são dos madeirenses, muitos residentes e “pagam impostos cá”.