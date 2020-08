Vídeo da praia do Porto Santo bem composta para receber Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está no Porto Santo para um curto período de férias.

Logo à chegada foi saudado e abordado por algumas pessoas para tirar algumas selfies. Seguiu depois num táxi com destino ao local onde ficará hospedado.

O chefe de Estado vai permanecer na ilha até sábado, concretizando a décima visita à Região Autónoma da Madeira no decurso do mandato, agora a título particular e sem agenda conhecida, embora o presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos, vá deslocar-se ao aeroporto para recebê-lo.

"Recebê-lo no Porto Santo é uma grande honra", disse o autarca à agência Lusa, indicando que pretende apresentar "três grandes preocupações" ao Presidente da República, ainda que o faça de forma informal.

Transportes aéreos, mobilidade marítima e transferência de verbas do Orçamento do Estado para o município são os assuntos que Idalino Vasconcelos quer abordar com o chefe de Estado.