Madeira terá rede de 'Escolas Azuis'

Na data em que se assinala o Dia Mundial do Mar, a secretaria regional de Mar e Pescas, através da direcção regional do Mar, assinou esta segunda-feira (16 de Novembro) um protocolo de coordenação entre o Governo Regional e a Direcção-Geral de Política do Mar (DGPM), que consagra a criação da rede de 'Escolas Azuis' na Região.

"Aproximar os jovens do mar, desenvolver, a partir das escolas, a cidadania e a literacia do mar, incutir maior consciência para a importância de preservar os oceanos" são os objectivos deste projecto educativo nacional a que a Região adere agora, através da secretaria regional de Mar e Pescas.

Para este fim a coordenadora nacional do projecto, Raquel Costa deslocou-se também à Madeira.

“A nossa ambição é tornar as novas gerações mais conhecedoras, com capacidade de agir e intervir, para que tenhamos um oceano melhor no futuro”, sustentou a responsável.

Por seu turno, a directora regional do Mar salientou a importância do protocolo assinado para as escolas da Região, que “irá permitir que a coordenação nacional, através da DGPM, articule melhor a cooperação com a coordenação regional”.

"Quatro escolas da Região já ostentam a Bandeira Azul. O nosso objectivo é ter escolas azuis em todos os concelhos”, vincou Mafalda Freitas.

Este Dia Nacional do Mar foi assinalado na Praia dos Reis Magos e contou com a colaboração dos alunos da Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclo, do Caniço, que desenvolveram atividades, como a recolha de lixo na praia, e participaram numa iniciativa sobre lixo marinho.

Este é um dos estabelecimento de ensino que aderiu ao projecto, há três anos, possuindo actualmente uma escola de mar e material próprio para a prática de windsurf e canoagem.