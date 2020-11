Centro de Investigação Dra. Maria Isabel Mendonça vence prémio

O Centro de Investigação Dra. Maria Isabel Mendonça, do SESARAM, venceu o prémio de melhor comunicação oral no Congresso Português de Cardiologia 2020 (CPC2020) com o trabalho 'Has the time come to integrate genetic risk scores into clinical practice?’

O evento foi realizado entre os dias 6 e 8 Novembro de 2020, e o trabalho premiado pertence aos autores Flávio Mendonça; Maria Isabel Mendonça; Andreia Pereira; Joel Monteiro; João Sousa; Marina Santos; Margarida Tentem; Ana Célia Sousa; Eva Henriques; Sónia Freitas; Mariana Rodrigues; Ana Isabel Freitas; Graça Guerra; Sofia Borges; Ilídio Ornelas; Drumond Freitas; Roberto Palma dos Reis.

O trabalho apresentado alude a que, para além dos riscos considerados tradicionais na avaliação cardiológica, podem vir a ser considerados os riscos genéticos de cada individuo, traçando, deste modo, uma pontuação/resultado do risco individual de cada um.

Este trabalho foi apresentado pelo médico Flávio Mendonça, do Serviço de Cardiologia do SESARAM, onde participaram 3600 congressistas e foram apresentadas 200 palestras e 420 trabalhos originais.

Recorde-se que o Centro de investigação do SESARAM passou a ostentar o nome da Dra Maria Isabel Saraiva Moura Mendonça, médica especialista na área da cardiologia, e investigadora premiada, desde Abril de 2017.