Economia do mar pesa mais de 10% na economia da Região

A economia do mar representou 10,3% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) regional, 9,4% do emprego e 10,8% das remunerações no biénio 2016-2017.

Este é um dos dados revelados na Conta Satélite do Mar para a Região Autónoma da Madeira (CSM-RAM), referente aos anos de 2016-2017, um trabalho que é divulgado pela primeira vez pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM). A DREM explica que "a CSM-RAM tem como objectivo avaliar a dimensão e a importância da Economia do Mar no total da economia regional, podendo servir de instrumento de apoio à decisão de políticas públicas para o mar, fornecendo informação sobre Valor Acrescentado Bruto, Emprego e Remunerações (e também sobre o Excedente Bruto de Exploração e Rendimento Misto Bruto) das actividades caraterísticas, transversais e favorecidas pela proximidade do mar".

De acordo com a CSM-RAM, entre 2016 e 2017, o VAB 'Mar' cresceu 18,2%, enquanto o VAB regional aumentou apenas 6,7%. O peso do VAB 'Mar' regional no nacional foi em 2017 de 6,8%, superior em comparação com o VAB total, no qual esse peso foi de 2,5%. Em termos absolutos, o VAB “Mar” da RAM atingiu em 2017, os 453,1 milhões de euros.

O CSM-RAM revela ainda que, entre 2016 e 2017, "o emprego 'Mar' aumentou 12,8%, enquanto no conjunto da economia esse crescimento foi de 4,2%. Em 2017, o peso do emprego “Mar” regional no nacional ascendeu a 5,9%, enquanto em termos do emprego total essa proporção foi somente de 2,5%. O total de emprego em equivalente a tempo completo (ETC) - definido como o resultante do total de horas trabalhadas dividido pela média anual de horas trabalhadas em postos de trabalho a tempo completo no território económico - foi de 11 135 em 2017."

No que respeita às remunerações 'Mar', estas subiram 14,8% entre 2016 e 2017, substancialmente acima do conjunto da economia, na qual essa variação não superou os 5,0%. "Em 2017, o peso das remunerações 'Mar' regionais nas nacionais foi de 5,7%, uma proporção acima da constatada para o total de remunerações, que não ultrapassou os 2,3%. Em termos absolutos, o valor das Remunerações 'Mar', em 2017, ascendia aos 222,1 milhões de euros", acrescenta a informação da DREM.

Neste trabalho é também demonstrada que a importância da economia do mar está muito relacionada com a relevância da actividade turística na Região, "uma parte substancial da qual é também incluída na CSM".