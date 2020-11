Foi pelas 7h34 desta segunda-feira que os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava receberam o alerta para a queda de pedras no Caminho do Livramento, na Ponta do Sol.

Dois elementos da corporação seguiram para o local para tomar conta da ocorrência.

A chuva desta manhã em vários pontos da ilha tem provocado algumas derrocadas e quedas de árvores mas, nenhuma grave.