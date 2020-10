Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol encontram-se a combater um fogo em mato, no sítio do Lombo das Terças, na Ponta do Sol.

Além da equipa afecta ao Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF), no local está também uma outra equipa da mesma corporação.