Administração Pública Regional e Câmaras cada vez mais ligada à 'net'

A Direcção Regional de Estatística (DREM) disponibilizou os dados referentes à Sociedade de Informação na Administração Pública Regional e nas Câmaras Municipais da RAM.

De acordo com os resultados de 2019 do Inquérito à Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Administração Pública, 73% dos organismos da Administração Pública Regional (APR) da Região Autónoma da Madeira (RAM) possuíam uma Wireless Local Area Network (rede local sem fios), 76% dispunham de intranet e 49% tinham sistema de videoconferência.

Nas principais actividades informatizadas desenvolvidas pelos organismos da APR da RAM naquele ano, destacam-se, segundo a mesma fonte: "a troca interna de ficheiros e outra informação (por 98% dos organismos), o registo de informação e a gestão documental/centros de documentação (ambas por 93% dos organismos). Acima dos 90% estão também a recolha/receção de informação, a gestão financeira e administrativa, o processamento e tratamento de informação, a difusão da informação e a comunicação interna (atividades referidas por 91% dos organismos)".

"No seu portal de internet, 62% dos organismos da APR disponibilizava formulários para download, 49% permitiam o preenchimento e submissão de formulários on-line, 53% ofereciam bens ou serviços em formato digital on-line, enquanto 18% usava aquele recurso para fazer inquéritos aos cidadãos. 29% dos portais possibilitavam aos utilizadores dar conta do seu grau de satisfação e 18% tinham um balcão de atendimento virtual".

Por outro lado, em 2019, "apenas 7% dos organismos públicos da Região utilizaram comércio electrónico (o mesmo valor de 2018) para efectuar encomendas. A plataforma mais usadas para a realização de encomendas de bens e/ou serviços através de comércio eletrónico foi a central de compras do Estado (67%). O principal motivo apontado para a não utilização deste tipo de comércio foi o de não se adequar ao perfil do organismo (38%)".

No que toca aos recursos humanos, 13% dos organismos da APR da RAM indicaram ter recrutado ou tentado recrutar pessoal especialista em TIC em 2019. Destes, 67% consideraram "ter sentido dificuldades no preenchimento daquele tipo de postos de trabalhoW. As principais funções TIC desempenhadas por recursos humanos internos foram o apoio a aplicações web (49%) e o apoio a software/sistemas de gestão (36%).

De acordo com os resultados apurados, "13% dos organismos indicaram ter adquirido serviços de computação em nuvem em 2019. O armazenamento de ficheiros e o correio electrócnico (83% cada) foram os principais serviços adquiridos neste domínio. O principal motivo que limita a utilização do 'cloud computing' é a incerteza sobre a localização dos dados (100%)".

Note-se que "apenas 9% dos organismos da RAM realizaram análises de Big Data (grande conjunto de dados gerados e armazenados) no ano de 2019". Relativamente à fonte de dados usada neste tipo de análises, "50% daqueles organismos utilizaram dados gerados a partir de meios de comunicação digital (social media) e dados do próprio organismo a partir de dispositivos inteligentes ou sensores e 25% por outras fontes de Big Data, tendo estas sido realizadas, 50% por pessoal do próprio organismo e 50% por fornecedores externos".

"As despesas de capital da APR em TIC atingiram em 2018 os 3,1 milhões de euros, 79,5% dos quais em licenciamento de Software. As despesas correntes ascenderam a 659,0 mil euros, cabendo a principal fatia ao suporte e manutenção de licenciamento de Software e de manutenção de redes, consumos de comunicações e aluguer de circuitos de comunicações (60,3% no seu conjunto). Face a 2017, as despesas de capital e despesas correntes cresceram, respetivamente, 30,0% e 18,3%", revela a DREM.

Câmaras Municipais

"Em 2019, todas as Câmaras Municipais da Região tinham Internet (de banda larga) e marcavam presença na Internet, sendo que a consulta pública de processos nos sítios de internet foi permitida por 82% das Câmaras", conclui o estudo.

"O recurso ao comércio electrónico por parte das Câmaras Municipais da RAM manteve-se no último ano, com apenas 3 das 11 Câmaras da Região a utilizarem esta funcionalidade", acrecenta a DREM.

Por sua vez, em 2019, "apenas 4 das 11 Câmaras da RAM permitiam o preenchimento e submissão de formulários online (65% no país, o que compara com os 36% da RAM)".