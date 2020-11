João Ferreira foi ao Porto Santo falar do valor estratégico dos transportes na insularidade

"Nesse sentido, considerou particularmente negativa a suspensão dos voos da TAP do e para o continente, o que em nada contribui para aliviar as atuais consequências profundamente negativas da pandemia, como se impunha, muito pelo contrário", reporta uma nota de imprensa da sua candidatura, resumindo a visita realizada à ilha do Porto Santo.

João Ferreira "sublinhou a necessidade de reforço das ligações, reforçando a sua frequência, adoptando os seus horários às necessidades das populações e criando outras opções de mobilidade", aponta. O candidato "sublinhou a importância estratégica dos aeroportos e do transporte aéreo no assegurar da continuidade territorial, na garantia do direito das populações à mobilidade e na promoção do desenvolvimento económico e social de regiões que sofrem de constrangimentos naturais permanentes".

Desse modo, o candidato apoiado pelo Partido Comunista diz que "cabe ao Estado intervir para superar as consequências de tais constrangimentos". E propôs: "Nesse sentido, importa reverter o impacto muito negativo para a RAM, e para o Porto Santo em particular, resultante da privatização da ANAM e TAP, recuperando a propriedade, gestão e controlo público destas empresas, assumindo por inteiro o serviço público que devem desempenhar em prol das populações e do país."

João Ferreira reuniu este sábado na ilha do Porto Santo com a Capitania do Porto do Porto Santo, com o Comandante da Polícia Marítima e com a Força Aérea Portuguesa no Aeródromo de Manobra n.º3, sendo que "nestas reuniões foi possível conhecer o importante trabalho desenvolvido pelas Forças Armadas na ilha, na importante função de soberania que exercem e o apoio às populações", termina a nota.