Fiat Fiorino, para uma condução confortável!

Viatura comercial furgão e com capacidade de carga desde 1010 kg até 1266.

Com motorização 1.6 e com 120 cavalos de potência, tem um design elegante e é extremamente confortável de conduzir, ao mesmo tempo que oferece um excelente desempenho em estrada. Com sensores de estacionamento; entrada USB; ar condicionado, Bluetooth, entre outros, é de facto uma viatura que oferece toda a segurança a nível de equipamento para o seu dia-a-dia. Viatura a gasóleo, nova, matriculada com garantia de construtor até Janeiro de 2022. Valor comercial: 22500 euros, já com IVA.

Possibilidade de retoma mesmo com dívida. Possibilidade de financiamento a partir de 274, 50 euros por mês, sem entrada inicial. Note-se que a informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.

Para mais informações estamos ao seu dispor através dos seguintes números de telefone: 291934107/913454545 e 913454540. Pode visitar o nosso stand na Estrada João Gonçalves Zarco nº 88, no centro do Caniço.

