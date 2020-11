BE propõe requisição das unidades de saúde privadas

O Bloco de Esquerda (BE) propõe a requisição das unidades de saúde privadas para organizar a prestação de cuidados de saúde aos pacientes não covid-19.

"Estamos numa pandemia, mas os outros doentes não podem esperar, as doenças não fazem pausa", disse Paulino Ascenção, coordenador Regional do BE.

"As consulta externa do hospital foi fechada em Março, no primeiro embate da pandemia, é compreensível, mas não pode voltar a acontecer porque as outras doenças não fazem pausa por causa da covid-19. E em vez de estar a recorrer a contentores, o Governo Regional deve requisitar os hospitais e clínicas privadas - se pode requisitar os hotéis para colocar os pacientes covid em isolamento, também pode requisitar unidades privadas de saúde", acrescentou.

Além disso, referiu que a Liga Portuguesa contra o Cancro manifestou recentemente preocupação pela descida do número de diagnósticos nos últimos meses. De acordo com o 'bloquista', um atraso no diagnóstico ou nos tratamentos "pode ser fatal". E, por isso, defendeu que "estas pessoas não podem ficar esquecidas".

"A requisição dos privados é uma solução rápida de implementar, só a integração no serviço público garante a resposta a todos, a escolha do Governo Regional vai mostrar se dá prioridade à prestação dos cuidados de saúde à população em geral ou aos lucrativos negócios da saúde", concluiu.