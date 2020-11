CMF disponível para colaborar com Associação de Promoção da Madeira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está disponível para colaborar com a Associação de Promoção da Madeira. Uma intenção revelada após o Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, ter reunido com o Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira, Nuno Filipe Vale, num encontro que serviu para debater o projecto desenvolvido em parceria com a Associação de Municípios e que visa promover e divulgar os principais eventos a acontecer na Região em 2021.

Esta foi uma oportunidade para conversarmos sobre a disponibilidade da Câmara Municipal do Funchal em colaborar com a programação da associação para uma agenda de eventos regional que nos afirme como um destino seguro Miguel Silva Gouveia

Isto vem ao encontro do trabalho continuado do Município do Funchal, no sentido de procurar manter a sua programação, adaptando os formatos às contingências que os contextos nos vão colocando, como é o exemplo da situação de crise pandémica que atravessamos Miguel Silva Gouveia

O autarca concluiu que a Associação de Promoção da Madeira “pode continuar a contar com o Funchal como um parceiro estratégico".