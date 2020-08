'Boa Cama Boa Mesa' viajou até à Madeira e instalou-se no Saccharum

A convite da APM - Associação de Promoção da Madeira, o 'Boa Cama Boa Mesa', do Expresso, viajou até à Região e instalou-se no Saccharum, hotel da Calheta, um "retiro de puro bem-estar na 'pérola do Atlântico'".

Percorridos vários espaços daquela unidade hoteleira, que reabriu a 31 de Julho, o 'Boa Cama Boa Mesa' parou, em primeiro lugar, no Fly Lounge Bar, onde "há um set up pronto para um showcooking, a meio da tarde", com o chef Raúl Ferreira a preparar uns petiscos.

A sobremesa servida no Fly Lounge Bar é um dos novos pratos do menu 'Assinatura', de cinco momentos, do restaurante de fine dining Alambique. Quem preferir, tem em alternativa o menu à la carte e um menu vegan. O Alambique é um dos três espaços com opções gastronómicas neste hotel, a par do Engenho Restaurante (buffets temáticos, mas neste momento centrado nos pequenos-almoços) e do Trapiche Bar" revela.

Na 'viagem' feita pelo hotel, o Boa Cama Boa Mesa' não poderia deixar de destacar "a posição privilegiada na frente-mar da Calheta e a protecção de um imponente monte escarpado".

"A baía, servida pelo Calhau Bar, é excelente para ir a banhos e fazer stand-up paddle nas calmas, e há ainda uma praia de areia amarela nas imediações. Ao circular pela unidade, surge amiúde o azulão do céu e do oceano, preenchendo as vidraças e obrigando a abrandar o passo" descreve.

Além disso, abordou também os interiores, desenhados por Nini Andrade Silva, que "são um tributo à história da cultura da cana-de-açúcar e da produção de mel e aguardente de cana".

O tijolo castanho lembra as fábricas, o pavimento em betão é “manchado com marcas cor de mel” e as fotografias gigantes aludem às plantações, à colheita e produção da cana-de-açúcar e do mel. As madeiras, os verdes secos e tons das canas-de-açúcar marcam a decoração" refere.

No que toca ao lazer, diz que as pessoas não devem perder as aulas de Tai Chi & Chi Kung, de Hatha Yoga e as braçadas na piscina exterior infinita, "com uma vista ímpar sobre o oceano".

É uma das mais instagramáveis do arquipélago..." descreve.

Sobre o Saccharum Spa, afirma que este "é um mundo à parte com piscina interior aquecida, sauna, banho turco, jacuzzi, duches sensoriais, fonte de gelo, salas de haloterapia e de relaxamento, ginásio e várias salas de tratamentos".

A filosofia é uma “aproximação holística ao bem-estar” sublinha.

Além disso, destaca ainda que a reabertura fez-se de acordo com as directrizes da Organização Mundial de Saúde e das entidades regionais e nacionais de saúde, “adoptando as medidas de controlo, higiene e segurança sob o lema 'Stay Safe Stay Savoy'".

O Saccharum é o Hedonist Design Resort da Savoy Signature e conta com 243 alojamentos, incluindo 36 'Family Suites' com kitchenette.