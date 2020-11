Madalena Nunes entrega prémios a vencedores do Concurso Nacional de Desenho

A vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Madalena Nunes, participou na cerimónia de entrega dos prémios do Concurso Nacional de Desenho - intitulado 'Desenhar a História, a partir das fotografias de Fernando Ricardo' - que decorreu, ontem à tarde, na Galeria Marca de Água.

Madalena Nunes começou por endereçar os parabéns à Galeria Marca de Água “por todas as iniciativas que dinamiza e por mesmo em tempos conturbados ter uma galeria aberta à cidade".

"É gratificante constatar que esta casa tem recebido público de todas as idades, mas saliento que temos assistido ao acolhimento de públicos muito jovens e isso faz toda a diferença na formação de novos públicos e no caminho que queremos trilhar para a cultura”.

Sobre o concurso - uma iniciativa realizada em parceria com a Câmara Municipal do Funchal - salienta que este ajudou os alunos a "olhar este mundo que eles não conhecem mas que exploraram com todo o potencial que possuem”.

Os premiados desta iniciativa foram Henrique Morais, aluno do Externato Júlio Dinis, pelo trabalho 'Menino do skate'; Matias Silva, aluno do 9.º ano da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, pelo trabalho 'Flamingos' e Carolina Gonçalves, aluna do 11.º ano da Escola Secundária Francisco Franco, pelo trabalho 'Sem Título'.

Foi ainda atribuído, por unanimidade, o Grande Prémio do Concurso a Rafaela Pereira Luís, da Escola Secundária Francisco Franco, pela singularidade da ilustração apresentada pela aluna do 11º ano.