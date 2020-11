Governo Regional confiante num acréscimo do movimento aéreo no Natal

Embora reconheça que a evolução do movimento aéreo de e para a Madeira, de novo em quebra, continuará a estar muito dependente da situação da pandemia na Europa, o presidente do Governo Regional está confiante numa nova retoma até ao Natal, mais não seja motivada pela desejada operação especial de Natal e Ano Novo habitualmente fomentada pela TAP.

A este propósito Miguel Albuquerque mostrou-se hoje confiante que “no Natal vai haver um aumento do movimento aéreo”. Aproveitou para sublinhar o “movimento razoável” registado no aeroporto” da Madeira nos últimos quatro meses, sobretudo com os cerca de 220 mil passageiros desembarcados, “movimento bastante importante”, considerou, tendo em conta o ‘novo normal’.

Reconhece que agora assiste-se ao cancelamento de várias operações que estavam programadas devido às restrições impostas em vários países da Europa, antecipando “uma quebra” este mês de Novembro tendo em conta a inevitável diminuição do fluxo de turistas.

Dito isto, concluiu que “dependendo da evolução da pandemia a nível europeu, acho que no Natal vai haver um acréscimo novamente”, vaticinou.