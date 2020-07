Madeira com crescimento do volume de negócios em cerca de 23 milhões de euros

O Relatório Anual do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao exercício de 2019, revela que se registou um crescimento do volume de negócios em cerca de 23 milhões de euros, que traduz uma subida na ordem dos 3,7%.

O documento revela ainda que, entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2019, houve também um acréscimo dos rendimentos operacionais em cerca de 30 milhões de euros, que correspondem a um aumento na ordem dos quatro por cento.

No que ao passivo diz respeito, o relatório destaca que houve uma diminuição em cerca de 179 milhões de euros, que corresponderá a uma descida na ordem dos 9,3%, tendo-se registado, igualmente, uma diminuição da dívida total do SERAM em cerca de 162 milhões de euros, que representa um decréscimo de 12,2%.

Além disso, o relatório revela ainda que se registou uma melhoria nos rácios de estrutura de capital do SERAM, com reforço da autonomia financeira em 5,1 pontos percentuais e da solvabilidade em 14,1 pontos percentuais.

Ainda durante este período, verificou-se ainda um aumento do investimento do SERAM em cerca de 20 milhões de euros, que se traduz, percentualmente, num aumento na ordem dos 20,3%.

De referir que o Relatório Anual do SERAM já se encontra disponível para consulta no Portal da Vice-Presidência do Governo Regional.