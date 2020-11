Incendiou caixotes do lixo durante a noite

Dois caixotes de lixo mais pequenos foram o alvo de um homem que vagueava pelas ruas esta madrugada, que os incendiou, de acordo com informações facultadas aos Sapadores do Funchal pelos moradores, na Rua Comandante Camacho de Freitas e na Rua 3 do Pico das Romeiras.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam o alerta pelas 3h41 e dois elementos seguiram numa viatura ligeira, de ataque rápido, para tomar conta das ocorrências. Os trabalhos demoraram cerca de 1 hora.

O suspeito já não se encontrava em nenhum dos locais.