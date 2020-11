Novo apagão deixa Caracas e 10 estados parcialmente sem electricidade

Um apagão deixou hoje a cidade de Caracas e pelo menos 10 Estados da Venezuela parcialmente às escuras, depois de se terem registadao subidas e descidas bruscas no abastecimento de eletricidade.

O corte, por motivos ainda desconhecidos, ocorreu pelas 14:34 locais (18:34 em Lisboa), deixando parcialmente sem eletricidade várias localidades de Caracas e dos Estados de Vargas, Arágua, Carabobo, Zúlia, Miranda, Barinas, Falcón, Mérida, Táchira e Nova Esparta.

"Já prevíamos que iríamos ficar sem energia, porque desde a manhã a luz das lâmpadas oscilava, às vezes com mais e outras vezes com menos intensidade. Várias vezes ouvi o ventilador do quarto aumentar e reduzir a velocidade", explicou uma doméstica à agência Lusa.

Yolanda Manzares, 50 anos, precisou que quando a "energia elétrica começa a oscilar, a prioridade é apagar e tirar o fio da tomada dos aparelhos para evitar que se avariem".

"Quando ocorreu o apagão, já tinha desligado o frigorífico, tendo o cuidado de manter a porta dele fechada para manter o frio, mas continuava com a televisão ligada que ficou com sem imagem durante alguns momentos", disse.

Segundo Iolanda Manzares, mesmo estando apagados é importante desligar da tomada, para não se avariarem os transformadores.

Através da rede social Twitter vários clientes queixaram-se de que desde há vários dias as ligações telefónicas e a Internet estão com problemas.

Também que alguns clientes da empresa estatal CANTV, a principal operadora do país, estavam sem poder navegar pela Internet, apesar de os 'routers' indicarem que estavam operacionais e ativos.

Em 07 de março de 2019, ocorreu o maior apagão da história da Venezuela. Uma falha na Central Hidroelétrica Simón Bolívar deixou o país totalmente às escuras durante cinco dias.

Um ano depois, em 25 de março, voltou a registar-se outro grande apagão que afetou pelo menos 16 Estados e parte do Distrito Capital.

No passado dia 06 de maio, 19 dos 24 estados da Venezuela ficaram total ou parcialmente às escuras devido a um apagão que afetou também a Internet e as comunicações telefónicas.

E treze dias depois um apagão voltou a deixar a cidade de Caracas e mais de metade do país às escuras.

A 12 de outubro último, pelo menos sete estados venezuelanos (Carabobo, Arágua, Vargas, Zúlia, Lara, Yaracuy e Miranda) ficaram às escuras.

A 04 de novembro último, pelo menos 14 (Distrito Capital, Lara, Falcón, Guárico, Carabobo, Zúlia, Arágua, Miranda, Portuguesa, Mérida, Táchira, Trujillo, Yaracuy e inclusive no Estado de La Guaira) ficaram parcialmente às escuras, com os clientes a queixarem-se de súbitas variações no abastecimento da eletricidade e a recear avarias nos equipamentos domésticos.

Segundo o Comité de Afetados pelos Apagões, entre abril e setembro de 2020 ocorreram mais de 84.000 falhas elétricas no país.

Em 25 de outubro o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que o ministro do Interior e Justiça, Néstor Luis Reverol, assumiria o Ministério de Energia Elétrica.