Portugal goleia Andorra (7-0) e Ronaldo aponta o 102.º golo pela selecção

A selecção portuguesa de futebol goleou esta noite a congénere da Andorra por expressivos 7-0 e Cristiano Ronaldo assinalou a sua 100.ª vitória de Quinas ao peito. O 'astro' madeirense, que só entrou na segunda parte do desafio, apontou também o seu 102.º golo por Portugal e está a sete golos de igualar a marca do iraniano Ali Daei, iraniano que ainda guarda o registo de melhor marcador de sempre por selecções nacionais (109).

Quanto ao filme deste encontro particular, a equipa comandada por Fernando Santos dominou as operações durante os 90 minutos num triunfo materializado com golos de Pedro Neto (8'), Paulinho (29' e 61'), Renato Sanches (56'), Emili Garcia (A.G. 76'), Cristiano Ronaldo (85') e João Félix (88').