Madeira com a variação mensal positiva mais elevada das rendas

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de -0,1% em Outubro de 2020, valor idêntico ao registado em Setembro.

De acordo com o INE, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou também uma variação de -0,1%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais à registada no mês anterior, em linha com o valor avançado na estimativa rápida.

A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para -6,0% (-5,6% no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 4,6% (4,2% em Setembro), acrescenta.

Relativamente ao mês anterior, segundo o INE, o IPC foi de 0,1% (em Setembro, a variação mensal foi 1,0% e em Outubro de 2019 tinha sido nula).

A variação média nos últimos 12 meses de 0,1%, valor igual ao registado no mês precedente.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de -0,6% (-0,8% no mês anterior), taxa superior em 0,2 pontos percentuais à do mês anterior e inferior em 0,3 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em setembro de 2020, esta diferença foi 0,5 pontos percentuais).

O IHPC registou uma variação mensal de -0,1% (0,8% no mês anterior e -0,4% em outubro de 2019) e uma variação média dos últimos 12 meses nula (valor idêntico ao registado no mês precedente).

Rendas da habitação

Quanto às rendas de habitação, a variação homóloga por metro quadrado, segundo o INE, foi de 2,1% em outubro de 2020, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à apurada no mês anterior.

Todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo o Norte registado o aumento mais intenso (2,3%), refere.

O valor médio das rendas de habitação registou uma variação mensal de 0,2%, taxa idêntica à registada no mês anterior.

As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram a Região Autónoma da Madeira e o Algarve, com uma taxa de 0,3%, não se tendo observado nenhuma região com variação negativa do respectivo valor médio das rendas de habitação, sinaliza.