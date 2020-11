XX Campeonato de Ornitologia da Madeira & 4.ª edição dos Exóticos do Atlântico à porta fechada

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) realiza o seu XX Campeonato de Ornitologia da Madeira & 4.ª edição dos Exóticos do Atlântico, nestes dias, em São Martinho, no Centro Cívico, conforme já tinha noticiado o DIÁRIO.

Este certame que, de ano para ano, tem vindo a ganhar notoriedade, é em 2020 a única exposição no seio da Federação Ornitológica Portuguesa, apoiada pelo Colégio Técnico de Juízes.

Lembra que AOM que a Comissão de Organização conta com quatro juízes de insígnia OMJ/Mundial e ainda com a presença do vice-presidente da FOP, Armando Cerezo.

Os julgamentos, programados para 9, 10 e 11 de Novembro, onde 37 expositores e mais de 650 aves vão a concurso, numa exposição que voltou a ser acarinhada por diversos clubes e associações de todo o território continental, Açores e ainda Tenerife, contudo, a Comissão de Organização, através do seu plano de contingência e em consonância com o IASaúde, fez o certame apenas para os seus associados filiados na Região Autónoma da Madeira.

Explica a AOM que estava previsto o Campeonato abrir portas ao público nos dias 13, 14 e 15 de Novembro, contudo, após a Comissão de Organização ter reunido, conjuntamente com pareceres do IASAUDE, na sequência das recentes medidas impostas pelo Governo Regional da Madeira, a Associação Ornitológica da Madeira "entende que não estão reunidas as condições para a abertura ao público e pede a compreensão dos Expositores, Associados, Amantes da modalidade e Visitantes, pois é tempo de termos de nos adaptar à contingência da covid-19".